Los dos extraditados de este jueves están vinculados al clan del Golfo

Los dos extraditados este jueves están vinculados al Clan del Golfo, una organización declarada como terrorista por los Estados Unidos, en la que alias Macho Coca jugaba un papel clave dentro de este grupo transnacional dedicado al narcotráfico.

Carlo Díaz, Fiscal general de la república, comenta que “es importante porque son objetivos comunes de persecución. Incluso este objetivo de persecución inicia cuando yo entro a la Fiscalía”.

La extradición de los sujetos se ejecutó después de un proceso de preparación que demoró tres horas desde que comenzó hasta que el avión salió hacia territorio estadounidense.

Las autoridades costarricenses y estadounidenses coordinaron el operativo para garantizar el traslado de los criminales.