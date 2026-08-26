Los diputados que más gastan en gasolina: ¿quién se lleva el primer lugar?

Un nuevo proyecto de ley pretende reducir el beneficio de combustible que reciben los diputados de la Asamblea Legislativa y pasar de 500 a 300 litros mensuales.

La propuesta busca disminuir el gasto público y aumentar el control sobre el uso de este beneficio, que existe desde 1993 y está establecido en el artículo 5 de la Ley de Remuneración de los Diputados.

Durante los primeros tres meses de gestión de los nuevos legisladores, el consumo de combustible alcanzó los ₡21 millones, según datos de la Gerencia Financiera del Congreso.

Pueblo Soberano y Liberación Nacional lideran el gasto

El Partido Pueblo Soberano registró el mayor gasto en combustible entre las bancadas, con aproximadamente ₡10,7 millones.

En segundo lugar aparece Liberación Nacional, con un gasto cercano a los ₡9,5 millones.

La discusión sobre este beneficio tomó fuerza ante la intención de reducir el gasto público y establecer mayores controles sobre el uso de los recursos destinados a combustible.

Quienes respaldan la reducción consideran que el dinero podría utilizarse en otras necesidades del país, como educación y salud.

Estos son los diputados que más gasolina han utilizado

Los datos de la Asamblea Legislativa muestran cuáles diputados registraron el mayor consumo de combustible durante este periodo.

La lista la encabeza Ana Esquivel Medrano, del Partido Pueblo Soberano, con un gasto de ₡1.054.667.

Le sigue el diputado de Liberación Nacional Eder Hernández Ulloa, con ₡994.333.

En el tercer puesto aparece Norgerlens Lobo Vargas, con ₡965.500.

El cuarto lugar corresponde a Jesús Calderón, quien registra un gasto de ₡963.810.

De acuerdo con los datos disponibles, estos son los cuatro diputados con mayor consumo de combustible durante el periodo analizado.

Ana Esquivel explica su gasto en combustible

Ana Esquivel defendió el uso del beneficio y explicó que su labor implica realizar constantes giras por diferentes comunidades de la provincia de Puntarenas.

La diputada señaló que la provincia tiene una amplia extensión territorial y que su trabajo requiere recorrer largas distancias, especialmente durante los fines de semana.

Esquivel aseguró que utiliza el combustible para trasladarse a diferentes puntos de la provincia como parte de su trabajo territorial.

También se intentó conocer la posición de los demás diputados que aparecen entre los de mayor consumo, pero no se obtuvo respuesta.

Propuesta busca reducir el beneficio de combustible

El proyecto de ley plantea reducir el beneficio mensual de 500 a 300 litros de combustible por diputado.

La medida pretende generar un ahorro para el Estado y, al mismo tiempo, fortalecer la transparencia sobre el uso de estos recursos.

La discusión también gira alrededor del control que ejerce actualmente la Asamblea Legislativa sobre el combustible asignado a los legisladores.

Algunas posiciones señalan que el beneficio puede justificarse cuando los diputados realizan giras de trabajo, visitan comunidades o cumplen funciones fuera de la sede legislativa.

Sin embargo, también existe preocupación por la falta de controles suficientes para determinar cómo se utilizan los recursos.

¿Cuánto representa el beneficio para un diputado?

Según las declaraciones incluidas en el reporte, el beneficio puede representar alrededor de ₡360.000 mensuales si se traduce el consumo a gasolina súper.

La cifra ha generado cuestionamientos debido al costo que representa para las finanzas públicas.

El beneficio forma parte de las condiciones establecidas para los diputados desde hace más de tres décadas, pero el nuevo proyecto pretende modificarlo y reducir la cantidad de combustible disponible cada mes.

Asamblea también eliminó los pines de oro

La reducción del beneficio de combustible se suma a otra medida reciente relacionada con los gastos de los diputados.

La Asamblea Legislativa eliminó los pines de oro destinados a los 57 diputados, cuyo costo alcanzaba los ₡17 millones.

A partir de ahora, los legisladores utilizarán opciones de menor costo.

Estas medidas forman parte de una discusión más amplia sobre el uso de recursos públicos y la necesidad de reducir gastos dentro del Congreso.