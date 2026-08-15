Los diez requisitos para tener un sexo sano según los expertos

La higiene íntima antes y después del sexo no solo influye en la comodidad o el bienestar. Expertos del Ministerio de Salud de Perú (Minsa) señalan que algunos hábitos cotidianos pueden ayudar a reducir el riesgo de infecciones urinarias, hongos, irritaciones e infecciones de transmisión sexual (ITS).

¿Cuáles son las recomendaciones?

Según la información que brinda el Minsa, estos son algunos hábitos que pueden contribuir a mantener una adecuada higiene durante los encuentros sexuales:

1. Lavarse las manos

Hacerlo con agua y jabón antes del contacto íntimo ayuda a evitar que bacterias y hongos lleguen a la zona genital.

2. Mantener una limpieza diaria

El aseo de los genitales debe formar parte de la rutina. Se recomienda utilizar agua tibia y, si es necesario, un jabón suave o neutro.

3. Limpiar debajo del prepucio

En los hombres, esta zona requiere especial atención para evitar la acumulación de sustancias que pueden favorecer los malos olores y las inflamaciones.

4. Evitar las duchas vaginales

La vagina cuenta con un sistema natural de limpieza. Los perfumes y productos destinados a modificar su olor pueden irritar la zona y alterar su flora.

5. Cuidar la higiene bucal

Mantener una adecuada limpieza de la boca también resulta importante por el contacto que puede existir durante las relaciones sexuales.

6. Orinar después del sexo

Acudir al baño poco después de la relación puede ayudar a expulsar bacterias que podrían llegar a las vías urinarias.

7. Usar ropa interior limpia

Se aconsejan prendas de algodón y cambios diarios para reducir la humedad y el calor que pueden favorecer la proliferación de bacterias y hongos.

8. Reforzar la higiene durante la menstruación

Se recomienda cambiar con frecuencia los productos menstruales y mantener una limpieza adecuada antes y después de las relaciones sexuales. También se aconseja utilizar preservativo.

9. No pasar del sexo anal al vaginal sin cambiar el preservativo

Esta práctica puede trasladar bacterias intestinales hacia la zona vaginal y aumentar el riesgo de infecciones.

10. Realizar autoexámenes y chequeos médicos

Revisar la zona genital permite identificar señales de alerta como verrugas, úlceras, secreciones anormales, picazón, irritación o cambios en la piel.

Ante cualquier sintomatología inusual, los especialistas recomiendan acudir a un establecimiento de salud para recibir un diagnóstico y tratamiento oportuno. Estos cuidados forman parte de las medidas que pueden contribuir a proteger la salud sexual.

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Por: Camila Rosales Méndez

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