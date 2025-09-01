El Décimo Informe Estado de la Educación reveló que solo el 35% de los jóvenes costarricenses logran terminar sus estudios universitarios, dato que alerta sobre las barreras de acceso y permanencia en la educación superior según el Programa Estado de la Nación, entidad investigadora que elabora este informe bianual.

El estudio analiza factores socioeconómicos, calidad educativa y oportunidades de empleo que influyen en esta problemática.

Estos resultados obligan a replantear políticas públicas educativas para mejorar la inclusión y retención estudiantil.