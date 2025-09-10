Fue difícil digerir el empate de Costa Rica ante Haití en la segunda fecha de la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026.

¿Cómo entender el resultado de La Sele?

Ya habló el capitán, Keylor Navas, y también Miguel el ‘Piojo’ Herrera. Ambos mostraron duda para encontrar explicaciones respecto a la igualdad, pero los números pueden ser un parámetro para identificar algunos aspectos en los que Costa Rica saca ventaja, y otros en los que no.

Los números no favorables

Posesión: Costa Rica no fue capaz de mantener la posesión de balón en su propio estadio. Haití superó 54% a 46% en tenencia de la pelota.

Pases: Más pases precisos para Haití, 319 conexiones entre haitianos, mientras que 246 para los ticos. A eso se le suma un 71% de éxito en los pases en el último tercio, 1% más que La Sele.

Defensa: Más entradas (18 a 13), más recuperaciones (41 a 38), más despejes (33 a 17). Todos a favor de la visita.

Duelos: Más de la mitad de los duelos (un 55%) quedaron en pies del cuadro haitiano.

Con este resultado emergen otros dos datos relevantes: Costa Rica suma su cuarto partido al hilo sin ganarle a Haití, el segundo consecutivo en casa. Y, por primera vez, La Sele permite un triplete de un jugador visitante en eliminatoria.

Los números favorables

Tiros: Apabullante la diferencia, son 24 para La Sele, y apenas 11 para Haití, aunque ambos lograron los mismos goles. (11 a puerta para los locales, 8 para la visita).

Pases: en ataque y balones largos: En 68 ocasiones tocó el balón costa rica en el último tercio rival, mientras que Haití 51 veces. Los balones largos fueron 19 de 44 intentos, aun así le alcanzó para superar los 14 de la visita.

Intercepciones: 8 a 6, así se repartieron las ocasiones en las que impidieron que la pelota llegara al rival. Ventaja para el cuadro patrio en ese apartado.

Como puntos a destacar resaltan el penal parado por Keylor Navas, tres anotadores de gol diferentes, las dos asistencias de Manfred Ugalde y la gran cantidad de faltas recibidas en el campo rival (5).