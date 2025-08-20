Surgen nuevos videos del hombre que se juega la vida conduciendo por transitadas calles e incluso en la ruta 27 cerca del ingreso a Escazú en un carrito de juguete. Esto ha llamado la atención de los conductores que temen un grave accidente.

Incluso en uno de los videos se puede observar como vuelca en plena autopista, lo que pone en riesgo su vida.

Este sujeto ha sido visto en el carrito de juguete a gran velocidad, aparte de la Ruta 27, por Cuatro Reinas de Tibás y Circunvalación por Pavas.

Al parecer el hombre usa el transporte para llevar chatarra, pero aprovecha cuestas para movilizarse a gran velocidad, muy cerca de los carros.