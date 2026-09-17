Los cinco cantones con más muertes en carretera este 2026

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) reveló, mediante su plataforma web, la cantidad de personas fallecidas en carretera en Costa Rica durante 2026.

¿Qué cantones registran más fallecidos en carretera?

Según la información de la entidad, hasta julio se contabilizaron 392 muertes en carretera, distribuidas principalmente de la siguiente manera:

San Carlos, Alajuela: 36

36 San José, San José: 25

25 Pococí, Limón: 23

23 Alajuela, Alajuela: 21

21 Puntarenas, Puntarenas: 17

Del total de víctimas, 197 eran conductores de motocicleta, lo que representa la mayor cantidad según el tipo de usuario.

Finalmente, durante 2025, Costa Rica registró un total de 572 personas fallecidas por esta causa.

Por: Camila Rosales Méndez

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