Los beneficios de la lavanda, una planta versátil que mejora la digestión, alivia el estrés y promueve el sueño, son incorporados en la cocina por la cultivadora Elisa Vega Monge, quien cosecha esta flor en Paraíso de Cartago, y el chef Orvieto Morales, quien transforma sus flores en gelatinas, sodas y tés medicinales.

Debido a que su aceite esencial actúa como antiséptico y cicatrizante, Morales destaca preparaciones como la soda refrescante que combate espasmos musculares, mientras Vega Monge explica cómo las infusiones ayudan a conciliar el sueño cuando se consumen en momentos estratégicos del día.

Además, ambos enfatizan que la lavanda, al cultivarse sin agroquímicos, protege a las abejas en entornos hostiles, reforzando su valor ecológico más allá de lo culinario.