Los alimentos adaptógenos, destacados por la Dra. Melania Cevo, especialista en medicina tradicional, ofrecen claridad mental y resistencia frente a la fatiga, ya que contienen compuestos que potencian la energía vital durante jornadas extenuantes.

Estos ingredientes, como el matcha o la ashwagandha, han sido utilizados históricamente como tónicos en la herbolaria, lo que refuerza su credibilidad científica.

Además, su consumo adecuado puede transformar la dieta cotidiana en una herramienta de bienestar integral, mejorando el confort respiratorio y el equilibrio corporal.