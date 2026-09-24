Los Ajenos estrenan canción con sabor a tradición

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Los Ajenos están estrenando canción con sabor a tradición, y la comparten con el público en una presentación que celebra la identidad costarricense a través de la música.

La agrupación presenta “Montado en la carreta”, un tema que rescata el folclor y la cultura popular del país, y detalla de qué trata la canción, cuál es el ritmo que la caracteriza y dónde la grabaron.

La banda comparte con los televidentes los detalles de esta nueva producción que une la tradición con el estilo fresco y festivo que los ha consolidado como uno de los grupos más queridos de Costa Rica.