Escrito por: Eduardo Troconis

El Deportivo Saprissa volvió a vivir otra noche para el olvido. Los tibaseños debían ganar sí o sí ante Motagua para avanzar en Copa Centroamericana y no lo lograron: un insípido empate ante más de 13000 espectadores en la ‘cueva’ les dejó fuera del certamen.

Ante otro traspiés internacional, vale la pena repasar los 6 mayores fracasos de Saprissa en competencias internacionales durante este siglo:

Saprissa 0-1 Panamá Viejo (Panamá) – 2000

El modesto equipo de Panamá Viejo derrotó y eliminó al Saprissa en el cuadrangular del Torneo de campeones Concacaf en Guatemala. Esta fue una de las derrotas más dolorosas en la historia de Saprissa, puesto que en ese entonces, el fútbol panameño contaba con un protagonismo menor, y el resultado significó la eliminación temprana de los tibaseños en ese torneo.

Alajuelense 4-0 Saprissa – 2004

Liga Deportiva Alajuelense venció 4-0 al Saprissa en el 2004 en el partido de vuelta de la final de la Liga de Campeones para ganar el certamen por segunda vez. Alajuelense emergió con una victoria global por 5-1, coronada por un solvente triunfo por 4-0 en el partido de vuelta en el Morera Soto.

W. Connection (Trinidad y Tobago) 2-1 Saprissa – 2015

El partido era parte de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la Concacaf. Esta derrota significó la salida del técnico morado Jeaustin Campos. En esta etapa, el torneo se jugaba en grupos de 3 equipos y solo el primer lugar avanzaba de ronda. Tras este resultado, Saprissa culminó segundo con 6 puntos.

Estelí 1-0 Saprissa – 2023

El Real Estelí de Nicaragua le aplicó una de las derrotas más complicada al Saprissa y fue en 2023. Este 1-0 significó la primera derrota Morada en territorio nicaragüense. En la vuelta, no fue mejor: un empate 2-2 dejaron fuera a los ticos de la Copa Centroamericana.

Saprissa 0-3 Antigua GFC – 2024

El Saprissa sufrió una de sus derrotas más dolorosas en Concacaf tras perder en casa ante el Antigua GFC de Guatemala en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2024.

Saprissa 0-0 Motagua – 2025

El más reciente de todos: con un gol bastaba para clasificar a la segunda ronda, pero un empate sin goles en la ‘cueva’ dejó sin posibilidades a los ‘morados’. Este resultado no sólo significó una eliminación en fase de grupos, sino también la no participación de Saprissa en competencias internacionales hasta mediados de 2026.

Sin lugar a dudas Saprissa destaca como uno de los mejores equipos centroamericanos de la historia, pero estas derrotas significan una mancha imborrable en su historia.