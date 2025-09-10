Ya es oficial, están definidos los 11 titulares de la Selección Nacional de Costa Rica para enfrentar a Haití por el segundo duelo eliminatorio.
Acá el detalle de la alineación:
- Keylor Navas
- Carlos Mora
- Alexis Gamboa
- Julio Cascante
- Juan Pablo Vargas
- Joseph Mora
- Orlando Galo
- Kenneth Vargas
- Josimar Alcocer
- Alonso Martínez
- Manfred Ugalde
Cambios importantes
Del último juego, dos futbolistas no están en la titular: Francisco Calvo por sanción y Brandon Aguilera por decisión técnica.
Sus puestos los ocuparán Julio Cascante y Kenneth Vargas, en lo que se presume será un 3-5-2 como planteamiento inicial para La Sele.