La violencia en Costa Rica continúa siendo uno de los principales problemas de seguridad. Desde el 2016, un total de 3.028 personas han sido asesinadas en solo 10 cantones del país, de acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Lo más preocupante es que los expertos advierten una relación directa entre el narcotráfico, la pobreza y el desempleo con el incremento de homicidios en estas zonas.

¿Cuáles son los cantones más violentos de Costa Rica?

Estos son los 10 cantones con más homicidios en los últimos años:

San José (cantón central): 656 homicidios Limón (cantón central): 517 homicidios Puntarenas (cantón central): 351 homicidios Alajuela (cantón central): 343 homicidios Pococí: 292 homicidios Desamparados: 203 homicidios Matina: 202 homicidios Goicoechea: 171 homicidios Alajuelita: 150 homicidios Cartago (cantón central): 143 homicidios

Un reto para la seguridad nacional

Estos números reflejan cómo la violencia no está distribuida de forma equitativa en el territorio nacional, sino que se concentra en cantones con altos índices de vulnerabilidad social y la presencia del crimen organizado.

Las autoridades han reiterado que el combate al narcotráfico, junto con políticas sociales que atiendan la desigualdad y el desempleo, son claves para reducir la criminalidad en el país.