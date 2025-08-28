Una conferencia de prensa muy particular, y la noticia estelar se la robó Erick Lonis, con algo pocas veces visto: sacó un video para defender el nivel de un jugador.

En total son 29 videos recopilados del partido en el que eliminaron al Saprissa en Copa Centroamericana ante Motagua, con la finalidad de mostrar el buen nivel de Gustavo Herrera.

El compilado contiene 20 acciones ofensivas y 9 en defensa, Lonis describió la mayoría de ellas, utilizando frases como “Recepcionó, no la perdió, hizo cambio de juego”, “veámoslo desde el punto de vista futbolístico”.

“A veces esto es cuestión de rachas, es que no lo digo yo, vean el juego de él”, dijo Lonis mientras repasaba los videos.