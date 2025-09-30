El Organismo de Investigación Judicial localizó en Atenas el vehículo de Kevin Kirby, el joven de 27 años desaparecido desde el domingo 28 de septiembre.

El hallazgo se dio después de que, una denuncia anónima alertara que unos hombres lo trasladaban desde Grecia.

Kevin, egresado del Colegio Lincoln y la Universidad de Costa Rica, fue visto por última vez en Sabanilla a las 3:00 p.m. con camisa negra, tenis blancos y pantaloneta, dejando de responder mensajes a las 5:30 p.m. tras asistir a una fiesta de cumpleaños.