Local de comidas en Ciudad Colón intoxicó a 64 personas con salmonella

Un único local de comidas en Ciudad Colón provocó la intoxicación de 64 personas con salmonella, incluyendo una persona fallecida, confirmó el Ministerio de Salud este jueves tras las investigaciones del brote.

Las autoridades sanitarias clausuraron el establecimiento y realizan pruebas a los empleados y proveedores para determinar el origen exacto de la contaminación.

Los afectados presentaron síntomas como diarreas severas, vómitos y fiebre, y varios de ellos requirieron hospitalización.

Alexander Sánchez, Ministro de Salud, comenta que “tiene origen común en cuanto a los alimentos consumidos: pollo y ensalada (…) por eso está contenido, porque fue un único lugar y una única causa”.