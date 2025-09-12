El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) publicó la fotografía del sospechoso de asesinar al exmilitar Roberto Sancam, un refugiado político y opositor del régimen de Daniel Ortega, quien fue atacado a balazos en su residencia de Moravia.

Las autoridades, que capturaron a cinco personas vinculadas al sicariato en allanamientos realizados en La León XIII de Tibás y en Cañas de Guanacaste.

Asimismo, indicaron que el presunto gatillero es un costarricense de 20 años que ingresó al lugar saludando a presentes antes de disparar en ocho ocasiones.