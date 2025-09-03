Ya están publicados los audios del VAR con las jugadas más llamativas de la jornada y la que destaca por sobre el resto es una revisión que involucra el duelo entre Alajuelense y Saprissa.

¿Qué pasó?

Un ataque de los morados con Gustavo Herrera como protagonista alertó la sala VOR con la revisión de un posible penal tras una mano de Alexis Gamboa.

El balón pegó en la mano izquierda del defensor tras un rebote en su pierna izquierda, lo que provocó el reclamo de algunos integrantes del cuadro saprissista.

La decisión del VAR

Lo que el VAR decidió, que sirve como respaldo de lo sancionado por el árbitro, es que la jugada no amerita ser marcada como penal, porque el contacto es “una situación accidental”.

Otras acciones

En los duelos entre Sporting y Guadalupe, así como el de San Carlos ante Pérez Zeledón, se revisaron acciones polémicas, que fueron resueltas de buena manera, según indican las grabaciones.