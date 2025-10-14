El crimen que estremeció a Limón el pasado 24 de mayo sigue revelando nuevos detalles.

Cristian Gabriel Aguilar Ortiz, de 21 años, murió en el hospital Tony Facio tras ser atacado a balazos cuando conducía su moto eléctrica por la calle paralela a la Municipalidad de Limón.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos hombres en otra motocicleta lo interceptaron y le dispararon varias veces, dejándolo gravemente herido.

Antes de morir, Aguilar alcanzó a decirle a su abuela y a una mujer que lo auxilió quiénes lo habían traicionado.

“Dígale a mis familiares que el que me puso fue Juan André López Barahona”,

fueron las últimas palabras de la víctima, según el testimonio de la mujer que lo ayudó.

Operativo y capturas

A partir de esa declaración, la Sección de Crimen Organizado del OIJ y la Fiscalía Adjunta de Limón realizaron cinco allanamientos en distintos puntos de la provincia.

En el operativo se pretendía detener a cinco presuntos sicarios, aunque uno de ellos logró escapar.

Entre los capturados están:

Juan André López Barahona , amigo de la víctima, señalado como quien lo traicionó.

, amigo de la víctima, señalado como quien lo traicionó. Mora Gómez , Espinosa Aburto y Suárez Sánchez , identificado como el gatillero.

, y , identificado como el gatillero. Además, dos hombres de apellidos Sánchez y Hernández fueron detenidos por posesión de drogas.

El único fugitivo es un sujeto de apellido Ovares Sánchez, quien habría aprovechado su relación de amistad con Aguilar para citarlo y facilitar la emboscada.

Bandas rivales y traición

Las autoridades confirmaron que la traición tuvo un motivo de guerra entre bandas.

Aguilar formaba parte del grupo liderado por Tony Peña Russell, mientras que López Barahona integraba la banda de “Los hijos de Al Qaeda”, una célula del grupo de “Los Hondureños”, comandado por un sujeto conocido como La H.

Días después del homicidio, la mujer que auxilió a la víctima recibió una flor marchita y una nota amenazante firmada por “los hijos de Al Qaeda”, intentando silenciar su testimonio.

Las autoridades mantienen operativos constantes en la zona Caribe, donde la violencia ligada al narcotráfico sigue cobrando vidas jóvenes.