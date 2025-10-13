En un caso muy curioso, un jugador de la Selección Nacional de Costa Rica portará el rostro de uno de sus compañeros en la cancha.

¿De qué se trata?

Deportes Repretel tuvo acceso al camerino de La Sele y se topó con un dato curioso: Esteban Alvarado tenía en su puesto las espinilleras con la cara y el nombre de Celso Borges.

¿A qué se debe?

No se conoce una versión oficial, pero dentro del camerino no se apreció la habitual número ‘5’ de Borges, pues la portaba Julio Cascante. Por lo que se podría tratar de una especie de homenaje por parte del compañero.

Otra posibilidad sería que el utilero cometiera un error, y posicionara las espinilleras en otro espacio que no correspondía.