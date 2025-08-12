Plantas como la sansevieria o el anthurio se convierten en regalos ideales para el Día de la Madre, según Churis Harvey, experta en horticultura ornamental, quien destaca que representan resistencia y afecto duradero al transformar espacios con su vitalidad.

Alejandra Madriz, chef del Restaurante Zurquí, complementa la experiencia ofreciendo cenas especializadas donde las reservas ya están disponibles para celebrar en familia.

Además, Harvey enfatiza que estas especies requieren cuidados mínimos, simbolizando así el crecimiento continuo que caracteriza la relación entre madres e hijos.