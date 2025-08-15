Los postres típicos cierran con broche de oro las celebraciones del Día de la Madre, como demuestra Don Roberto al preparar su arroz con leche con la técnica “belleza francesa”, donde los granos pequeños y la canela recién molida crean una textura sedosa.

El experto, usando métodos tradicionales como el café “ahogado” (infusión lenta en agua caliente), explica que la paciencia es clave: “El buen café para postres requiere tiempo, como el amor de mamá”.

Este enfoque artesanal contrasta con las técnicas modernas pero garantiza sabores más intensos y auténticos.