Lluvias y vientos azotaron el Caribe nacional con tal intensidad que mantienen cerrada la Ruta 32 por 18 horas continuas, debido a dos derrumbes en el kilómetro 28 (Limón) y múltiples árboles caídos en Talamanca.

Vecinos de la zona tuvieron que cortar ramas que destruyeron techos y cortaron el tendido eléctrico, dejando sin energía a comunidades enteras.

La CNE confirmó que los vientos superaron los 70 km/h, afectando también cantones de Heredia y Cartago, donde bomberos evacuó a una adulta mayor.