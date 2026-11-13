Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Este viernes 13 de noviembre, se presentarán aguaceros y tormentas eléctricas en diferentes zonas, debido al debilitamiento de los vientos alisios y al ingreso de humedad desde el océano Pacífico.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) el calentamiento durante el día también contribuirá a la formación de precipitaciones de corta duración en diferentes regiones del país.

Estas zonas tendrán mayor presencia de lluvias

Los sectores montañosos del Valle Central, la Zona Norte y las regiones del Caribe concentrarán las principales lluvias.

Le puede interesar: Mujer muere tras sufrir violenta agresión en el cráneo

Por su parte, las montañas del Pacífico Central y Sur también podrían registrar aguaceros aislados, mientras que en el Pacífico Norte se esperan aguaceros dispersos, especialmente en la península de Nicoya.

Estas condiciones responden al período de transición, durante el cual se espera una disminución en la intensidad de los vientos alisios.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.

Escrita por: Aneisha Cortés