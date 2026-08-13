Lluvias vuelven este jueves: Conozca las zonas más afectadas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé el regreso de las lluvias para este jueves, con precipitaciones que se manifestarán durante la mañana en la zona del Caribe y se extenderán hacia el Valle Central, Pacífico Central y Pacífico Sur durante la tarde, según el pronóstico oficial.

Las condiciones climáticas, que incluyen ligeras lloviznas matutinas, podrían intensificarse con aguaceros en horas de la tarde, por lo que las autoridades recomiendan a la población andar sombrilla y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos del tiempo.

El sol que se asoma en algunas regiones durante la mañana no descarta que las precipitaciones se presenten más tarde.