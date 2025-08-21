Las lluvias se intensificarán este viernes en Costa Rica debido a la cercanía de la zona de convergencia intertropical y un incremento significativo en la humedad, según advierte el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La meteoróloga Gabriela Chinchilla explicó que estos factores, combinados con vientos alisios débiles y brisas marinas, generarán aguaceros acompañados de tormenta eléctrica especialmente en la vertiente del Pacífico, Valle Central y montañas del Caribe.

Además, una vaguada en altura creará condiciones propicias para el desarrollo de grandes nubarrones productores de precipitaciones fuertes.