Lluvias provocaron más de 100 emergencias en las últimas horas

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Las lluvias de este fin de semana dejaron más de 100 emergencias por inundación en el Gran Área Metropolitana, y Heredia fue la provincia con mayor afectación según la Comisión Nacional de Emergencias.

Los aguaceros desbordaron los ríos Bermúdez y Pirro en Heredia, el Cruz en Escazú y el Coto 63 en Golfito, con más de 50 viviendas afectadas en comunidades como Barrial de Heredia y Calle Los Huacos.

Se habilitó un albergue en Escazú para 16 personas, mientras los comités municipales realizan labores de limpieza y el IMN advierte que las lluvias continuarán por la saturación de los suelos.