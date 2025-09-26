El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica un fin de semana con lluvias fuertes para gran parte del territorio costarricense, un escenario propiciado por la influencia de una Zona de Convergencia Intertropical muy activa.

Esta condición atmosférica, que se mantendrá estable y húmeda, representa un repunte significativo en las precipitaciones, especialmente durante la noche en el Pacífico Central y Sur, el Valle Central y la Zona Norte.

Las autoridades recuerdan a la población extremar las medidas de seguridad, ya que en los últimos días se han registrado cerca de 100 mil descargas eléctricas.