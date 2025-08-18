El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica una semana de lluvias intensas en Costa Rica, con mayor actividad en el Pacífico, Caribe y zonas montañosas del norte.

Gabriela Chinchilla, meteoróloga del IMN, explicó que este patrón se debe al posicionamiento de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el país, combinado con el calentamiento diurno.

Asimismo, se descarta la influencia de ciclones como el huracán Erin, las lluvias persistentes podrían generar inundaciones en la Gran Área Metropolitana (GAM) y otras regiones.