Lluvias estarán presentes este viernes en sectores del país

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Este viernes las lluvias estarán presentes durante todo el día en la vertiente del Caribe, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional.

Juan Diego Naranjo, meteorólogo IMN, advierte que “estamos previendo que que durante las primeras horas de la mañana se formen tormentas frente a las costas de Limón”.

Los expertos hacen un llamado de atención a los pobladores por lo saturado de los suelos en las zonas más vulnerables del territorio nacional.

Las autoridades recomiendan mantener la precaución ante posibles inundaciones y deslizamientos en las áreas de mayor riesgo.