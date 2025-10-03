Las intensas lluvias en el Pacífico han generado cientos de incidentes por inundación, afectando gravemente a varias comunidades. Barranca de Puntarenas figura entre los sectores más impactados, con calles anegadas y suelos completamente saturados por las precipitaciones. Los vecinos de la zona se mantienen en alerta debido a la crecida constante del río Barranca.

La situación se complica con el cierre de la Ruta 32 en el sector Zurquí, tras la caída de material en el kilómetro 28. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informa que no hay una hora prevista para la reapertura de esta vital vía, lo que obliga a los conductores a buscar rutas alternas.

Además, el caudal del río Chirripó también presenta un aumento significativo, con reportes de cabezas de agua. El Instituto Meteorológico Nacional mantiene la alerta en varias regiones, anticipando más aguaceros para las horas de la tarde.