Las lluvias de las últimas horas provocaron 26 incidentes por inundación en diferentes partes del país, según informa la Comisión Nacional de Emergencias, con la mayor cantidad de casos en la Zona Norte.

Entre las comunidades afectadas se encuentran San Carlos, Zarcero, Upala y San Ramón, donde las calles se convirtieron en ríos debido al colapso del alcantarillado, lo que obligó a evacuaciones preventivas, mientras la CNE mantiene alerta amarilla en el territorio nacional.

Personas a lo largo del país, compartieron en redes sociales imágenes que muestran el impacto de as inundaciones en los distintos cantones.