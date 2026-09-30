Lluvias de las últimas horas afectaron comunidades de Cartago

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Las lluvias de las últimas horas afectaron algunas comunidades en la provincia de Cartago, donde se reportaron problemas en varias zonas.

Las precipitaciones, que se presentaron de forma intensa, provocaron anegamientos y daños en distintas localidades cartaginesas, lo que generó preocupación entre los residentes de los sectores afectados. Los cuerpos de emergencia se desplazaron a los lugares para atender las incidencias y evaluar los daños causados por el agua, mientras las autoridades locales mantienen un monitoreo constante sobre la evolución del clima.

La situación mantiene en alerta a la población, que teme que las lluvias continúen y agraven la emergencia, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de los organismos de socorro y tomar las precauciones necesarias para evitar riesgos mayores.