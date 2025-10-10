El Instituto Meteorológico Nacional mantiene la alerta por el incremento sostenido de las lluvias que se extenderá hasta el próximo sábado, destacando que la saturación de suelos podría alcanzar niveles críticos superiores al 95% en el Pacífico Norte.

Esta condición de saturación extrema mantiene en vulnerabilidad a comunidades enteras, especialmente en zonas de ladera y cercanas a ríos donde se han registrado los mayores acumulados de precipitación.

Los expertos advierten que esta situación incrementa significativamente el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, recomendando a la población tomar las medidas de prevención y mantener el monitoreo constante de los avisos oficiales durante este periodo de condiciones meteorológicas adversas.