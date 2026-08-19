Lluvias continuarán este miércoles: Conozca las zonas más afectadas

La salida de la onda tropical número 33 mantiene los suelos de las cuencas del Caribe y el Pacífico Sur con niveles de saturación que podrían alcanzar el 100%, según el Instituto Meteorológico Nacional, condición que los vuelve altamente vulnerables a deslizamientos e inundaciones.

Las lluvias continuarán este miércoles en las regiones de Zona Norte y Caribe, mientras el Valle Central presentará lluvias dispersas con temperaturas entre 15°C y 26°C.

En el Pacífico Norte se espera una máxima de 34°C con nubosidad y posibilidad de precipitaciones en la Península.