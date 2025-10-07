La Zona de Convergencia Intertropical mantendrá condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias en el territorio nacional. Este fenómeno climático aportará la humedad necesaria para el desarrollo de precipitaciones, especialmente en las regiones costeras. Se espera que las condiciones persistan durante los próximos días.

Las lluvias más intensas se concentrarán en el Pacífico Norte durante las tardes y primeras horas de la noche. Estas precipitaciones podrían ser fuertes y acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

En el Valle Central y otras regiones del país, las lluvias se presentarán de forma más dispersa durante la tarde. Los sectores montañosos experimentarán las mayores precipitaciones, mientras que en las zonas bajas serán más leves.