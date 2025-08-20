Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron el colapso de alcantarillas y serios problemas viales en diferentes sectores del país. Las condiciones también generaron accidentes, así como una densa capa de neblina y caída de granizo durante la tarde del martes.

En Circunvalación, un motociclista perdió el control y cayó debido a la gran cantidad de agua acumulada en uno de los carriles. La situación evidenció el riesgo que enfrentan los conductores ante la saturación de las vías.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que este miércoles las condiciones se mantendrán y tenderán a intensificarse durante la tarde. Se esperan cielos nublados, aguaceros de corta duración pero de fuerte intensidad, acompañados de tormenta eléctrica.

Las autoridades hacen un llamado a la población a extremar precauciones en carretera y a estar atentos a las actualizaciones del pronóstico meteorológico.