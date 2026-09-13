¿Seguirán las lluvias? Esto es lo que se espera para el inicio de semana

Fecha de publicación: 13 de September de 2026

Fecha de modificación: 13 de September de 2026

La humedad y las condiciones atmosféricas inestables marcarán el inicio de esta semana en Costa Rica, según el pronóstico del tiempo.

El panorama podría cambiar a lo largo del día en diferentes puntos del país, con condiciones que favorecerán la presencia de lluvias.

¿Qué está provocando estas condiciones?

El aporte de humedad desde el mar Caribe continuará debido a los vientos alisios, que se mantienen acelerados en la cuenca.

Esta situación favorecerá el ingreso de tormentas desde el sector marítimo hacia algunas regiones del territorio nacional.

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Lluvias podrían aparecer en varias regiones

En el Caribe y la Zona Norte predominará el cielo mayormente nublado, acompañado de lluvias de débil a moderada intensidad durante el día.

Mientras tanto, en el Pacífico Central y Pacífico Sur se prevén aguaceros con tormenta eléctrica durante la tarde, impulsados por la brisa marina.

En el Pacífico Norte, las ráfagas de viento ocasionales disminuirán la posibilidad de lluvias.

¿Y en el Valle Central?

La nubosidad variará entre parcial y total, con posibilidad de lluvias ocasionales en los alrededores.

Las condiciones atmosféricas previstas hacen que este inicio de semana tenga un panorama cambiante en distintas zonas del país.