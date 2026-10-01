Alertan por cambio en las condiciones del clima este inicio de mes

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

La Zona de Convergencia Intertropical se acercará al país y favorecerá un aumento de las lluvias durante la segunda mitad de esta semana.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé aguaceros y tormentas eléctricas, principalmente durante las tardes, mientras la saturación de los suelos supera el 90% en sectores montañosos de la Zona Norte y el Caribe Norte.

Aumentará la inestabilidad atmosférica

La combinación de las brisas marinas, el fuerte calentamiento durante las mañanas y el acercamiento de la Zona de Convergencia Intertropical favorecerá condiciones más inestables sobre el territorio nacional.

Aunque para esta segunda mitad de semana estaba previsto el paso de la onda tropical número 48, la última actualización del IMN señala que este fenómeno no tendrá efectos importantes sobre Costa Rica.

Sin embargo, a partir de este jueves y durante el fin de semana aumentará la inestabilidad atmosférica, lo que provocará más humedad y condiciones favorables para las lluvias.

Saturación de suelos supera el 90%

Las lluvias de los últimos días mantienen una elevada saturación de los suelos, con porcentajes superiores al 90% principalmente en sectores montañosos de la Zona Norte y el Caribe Norte, así como en zonas cercanas.

Ante estas condiciones, el IMN pide especial atención en la Gran Área Metropolitana debido a posibles desbordamientos de alcantarillado.

Le puede interesar: ¿Por qué sicarios grabaron la tortura y asesinato de dos hombres?



Lluvias llegarán con tormenta eléctrica

Durante las mañanas se espera un ambiente bochornoso en gran parte del país.

Para las tardes, las precipitaciones comenzarán en las cordilleras y sectores montañosos y posteriormente podrían extenderse hacia las partes bajas de la Zona Norte y el Caribe, así como a sectores de la Gran Área Metropolitana.

Social

En las últimas horas se registraron acumulados importantes de lluvia en Guápiles, las cercanías del volcán Irazú, Dominical y Zambito.

Por estas condiciones, las autoridades recomiendan mantener la atención ante posibles inundaciones y otros efectos asociados a las lluvias.