Las lluvias afectan el avance del arreglo del enorme hueco en la Ruta 27, pues los trabajos se suspendieron cerca de dos horas el jueves.

A pesar de que el ministro de Obras Públicas y Transportes Efraím Zeledón Leiva, estimó la habilitación para este viernes, las condiciones del tiempo han complicado el cumplimiento.

Conductores que transitan por el sector de Cambronero reportan hasta dos horas de presa adicionales, y un hombre que viajaba a Paquera aseguró que su trayecto aumentó “40 minutos más”.