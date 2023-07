El pasado 28 de junio se dio a conocer que Madonna fue hospitalizada de emergencia por una infección bacteriana. Si bien, la cantautora se ha recuperado rápidamente, su condición hizo que aplazara su gira mundial, misma que daría inicio este 15 de julio en Vancouver, Canadá.

Pero, ¿Cómo fue que Madonna terminó enfermándose a tal grado de tener que ser ingresada a cuidados intensivos? Una fuente cercana a la artista reveló a la revista People que fue el exceso de trabajo lo que mermó la salud de la intérprete de La Isla Bonita. Sin embargo, y a pesar de lo que se puede llegar a pensar, Madonna no fue obligada por un tercero a ensayar sin descanso; fue la misma reina del pop la que llevó su cuerpo al límite con tal de garantizar el éxito de su próxima gira.

“Ignoró algunos síntomas de enfermedad durante bastante tiempo porque pensó que desaparecerían. Pero no quería dejar de ensayar. Ella estaba agotada y no se sentía al 100% por un tiempo en previsión de su gira. Es implacable en su búsqueda de ser la mejor, de asombrar a sus fans y de hacer lo que otros antes que ella no han hecho”.

La fuente aseguró que “Madonna lleva mucho tiempo muy ocupada y sin cuidarse. Ella sigue empujándose más allá del límite”, llegando a ensayar hasta 12 horas al día.

Es bien sabido que Madonna trata de dar el mejor de los espectáculos en cada gira que se embarca, pero esta en particular está envuelta en un contexto muy complicado: el paso del tiempo y la llegada de nuevos talentos. Madonna cumplirá 65 años el próximo 16 de agosto, algo que, según fuentes que hablaron con The Sun,que la ha tenido muy consternada, sobre todo cuando Taylor Swift brinda shows de 4 horas y Pink llena su espectáculo con varias acrobacias aéreas.

Es por esta razón que la misma fuente aseguró que la enfermedad terminó siendo un “gran alivio”, pues si Madonna continuaba exigiéndose a ese nivel, terminaría con consecuencias fatales, tal como pasó con Michael Jackson.

“Muchos de nosotros pensamos que los constantes comentarios sobre su edad la han presionado para competir, así que nos sentimos aliviados de que se haya visto obligada a tomarse un tiempo y anteponer su salud a todo lo demás. La gente estaba muy preocupada por ella. Nadie lo diría en voz alta, pero se temía otra situación como la de Michael Jackson si no bajaba un poco el ritmo”.

Cabe recordar que en 2009, Michael Jackson se encontraba preparando su gira This Is It, con la cual buscaba despedirse de los escenarios de la manera más extraordinaria posible. Para esto, y con 50 años de edad, el rey del pop se dedicó a ensayar como loco, pero además, tuvo que recurrir a inyecciones de demerol para combatir el dolor que una caída en el escenario le causó años atrás (además de una pierna y una vértebra rota). En su obsesión por dar un show a la altura después de haber estado 12 años lejos de los escenarios, hicieron que Michael sobrepasara la dosis recomendada, y tras una última inyección, el cantante falleció el 25 de junio de 2009.