Escrito por: Eduardo Troconis

La Selección Nacional de Costa Rica se prepara para un partido clave rumbo al Mundial. El Estadio Nacional será el escenario y el lunes será el día. Con La Sele teniendo este partido entre ceja y ceja, la respuesta de la afición fue contundente.

¿Cómo va la venta?

Según un reciente reporte de la FCRF este viernes, ya se vendieron más de 21 mil entradas para el juego ante Nicaragua, que se disputará el próximo lunes en el Estadio Nacional.

Tras el duelo ante Honduras, la venta de boletos se aceleró considerablemente y el movimiento se mantiene con fuerza, por lo que se espera un gran ambiente en las gradas.

Cronograma de La Sele

Viernes: La Tricolor aterrizó en el país a la 1:30 a.m. Tras descansar en la mañana, el equipo realizó una práctica cerrada en horas de la tarde.

Doble sesión de entrenamiento, ambas a puerta cerrada. Domingo 12 de octubre: Último entrenamiento antes del partido, abierto a la prensa los primeros 15 minutos.

Las entradas están disponibles únicamente en formato digital a través del sitio web specialticket.net y no habrá venta física el día del partido.