Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

Se mantiene un amplio operativo en Blanquillo de Oreamuno luego de que aparentes integrantes de la banda “Los Maruja” llegaran en un vehículo blanco para amenazar de muerte a los ocupantes de la vivienda que balearon en la madrugada de este 24 de octubre.

¿Qué sabe sobre esta situación en la vivienda recién baleada?

De momento está cerrado el acceso acceso a esa comunidad, por parte de la Fuerza Pública. Hay un amplio operativo policial en el sitio.

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¿Por qué se presentó el tiroteo contra la casa?

Todo habría iniciado porque un familiar de las personas que viven en la casa estuvo involucrado de manera parcial con “Los Maruja”. Esto llevo a que tuviera en su casa un arma de fuego, la cual decomisó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mediante un allanamiento, lo que generó el enojo de la banda criminal.

Lo hacen como venganza por haber permitido que el OIJ decomisara el arma de fuego.

El joven ya no pertenece a la agrupación ni vive en el inmueble.