Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Mediante su boletín epidemiológico semanal, el Ministerio de Salud reveló el panorama nacional de dos infecciones de transmisión sexual: sífilis y gonorrea, así como su impacto en el país.

Sífilis

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sífilis es una infección bacteriana de transmisión sexual que se puede prevenir y curar. Sin embargo, si no recibe tratamiento, puede provocar graves problemas de salud.

Al 2 de octubre de 2026, Costa Rica registra 2.658 casos de sífilis. Las provincias con mayor cantidad de casos son:

San José: 1.078

1.078 Limón: 430

430 Alajuela: 329

La OMS advierte que esta enfermedad muchas veces no presenta síntomas o no es diagnosticada. No obstante, conforme avanza, puede aumentar la gravedad de sus consecuencias.

Doctor vaccinating young pregnant woman in a clinic

Gonorrea

Por su parte, la OMS define la gonorrea como una infección de transmisión sexual prevenible. También advierte que la resistencia a los antimicrobianos en esta infección constituye un problema grave y creciente, debido a que algunas clases de antibióticos pueden dejar de ser eficaces, lo que aumenta el riesgo de que la enfermedad llegue a ser intratable.

Según el Ministerio de Salud, Costa Rica registra 1.184 casos de gonorrea durante este año, principalmente en las siguientes provincias:

San José: 519

519 Limón: 156

156 Puntarenas: 138

Al igual que con la sífilis, la OMS señala que la mayoría de los casos de gonorrea pueden prevenirse mediante el uso constante y correcto del preservativo durante las relaciones sexuales

Por: Camila Rosales Méndez

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