Llamada anónima desmanteló más de 300 kilos de droga en una casa

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

En una pequeña bodega dentro de una vivienda, la Policía de Control de Drogas (PCD) localizó 312 kilos de cocaína en Paso Canoas, frontera con Panamá, durante un operativo ejecutado esta mañana.

Una llamada anónima fue lo que alertó a las autoridades y permitió dar con el cargamento, que se encontraba almacenado en el interior de la estructura.

“Logramos ubicar un vehículo y un domicilio, producto de la información que recibimos de manera anónima y confidencial. Una vez ubicado este sitio, procedimos al allanamiento y al decomiso de los 312 kilos de cocaína”, comentó Stephen Madden, director de la PCD.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen y destino final de la droga incautada en la zona fronteriza.