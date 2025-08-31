Líder en solitario. El Liverpool se dejó el primer gran duelo en la pelea por la Premier League y venció al Arsenal 1-0 en Anfield.

La diferencia no fue mucha, pero el factor clave fue Dominik Szoboszlai, un gran duelo del húngaro que ocupó la posición de lateral “improvisado”, y consagró con un golazo de tiro libre para asegurar los tres puntos.

Con ese resultado, el Liverpool es el único club inglés con tres victorias en el mismo número de jornadas.

El Arsenal acumula 13 años de no conseguir la victoria como visitante en el campo del Liverpool.