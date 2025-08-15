Un electrizante partido entre el Liverpool y el Bournemouth le dio la bienvenida a la temporada regular de la Premier League.

Parecía todo bajo control para los ‘Reds’, quienes tenían ventaja de 2-0 al inicio del segundo tiempo, pero un doblete de Antoine Semenyo puso todo igualado a falta de 10 minutos.

Fue ahí donde aparecieron el italiano Federico Chiesa y Mohamed Salah para darle el triunfo definitivo a los dirigidos por Slot.

El partido inició con un homenaje en silencio para el exjugador Diogo Jota y su hermano André Silva, que tiñó las graderías de Anfield con un sentido mensaje.

Fecha histórica para Salah, el egipcio anotó por novena vez consecutiva en una jornada inaugural de la Premier, se convirtió en el jugador con más goles en la primera fecha en la historia de la liga (10), e igualó a Andy Cole como el cuarto máximo anotador en la historia de la competencia: 187 goles.