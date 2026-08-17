Listo el plan para atender la estacionalidad respiratoria en la red hospitalaria de la CCSS

La estrategia contempla acciones de prevención, vigilancia y respuesta oportuna.

La Caja Costarricense de Seguro Social implementó un plan institucional para la atención de la estacionalidad respiratoria en su red de servicios de salud, que contempla acciones de prevención, vigilancia y respuesta oportuna ante un eventual incremento en la demanda de consultas y hospitalizaciones.

La estrategia, que lleva tres años de ejecución, tiene un enfoque de trabajo en red y otorga especial atención a las poblaciones más vulnerables, particularmente a los pacientes pediátricos, con el Hospital Nacional de Niños como centro protagónico en la atención integral.

Las autoridades sanitarias refuerzan la preparación de los equipos médicos y la disponibilidad de camas en los centros hospitalarios para garantizar una respuesta ágil durante el pico de enfermedades respiratorias.