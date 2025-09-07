Una violenta riña entre al menos cuatro hombres en el centro de Pital de San Carlos terminó con la muerte de un joven de 20 años.

De acuerdo con el reporte, varios de los implicados se retiraron del sitio poco después y un vehículo pasó a alta velocidad. Desde allí se realizaron disparos contra la víctima, quien recibió un impacto en el pecho y falleció en el lugar.

Atención de las autoridades

La Cruz Roja confirmó que el joven ya no presentaba signos vitales al ser valorado:

“Estamos atendiendo a un paciente masculino de aproximadamente 20 años, el mismo con un impacto de bala a nivel del tórax. A la revisión, el paciente no tenía signos vitales compatibles con la vida en Pital de San Carlos”.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades para determinar las circunstancias de lo ocurrido.