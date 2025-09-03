La limpieza del hígado se posiciona como una estrategia esencial para eliminar toxinas, mejorar la digestión y combatir el estreñimiento, además de facilitar la pérdida de peso al reducir la grasa acumulada por diets altas en azúcares y carbohidratos.

Carolina Vásquez, nutricionista, enfatiza que este órgano suele presentar grados 1 o 2 de hígado graso en la mayoría de las personas, pero advierte que algunos casos pueden avanzar a grado 3 o cirrosis no alcohólica, por lo que recomienda desintoxicación mediante aceites como el de salmón o semilla de cadomarino, clorofila líquida, vinagre de manzana y bebidas detox en ayunas con apio, pepino, linaza, chía y cúrcuma.